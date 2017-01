Ein Passant hat am Mittwochabend eine Leiche an der Dhünn gefunden. Laut Polizei wurde der Tote seit einiger Zeit vermisst. Hinweise auf ein Verbechen gibt es bislang nicht.

Der Passant fand den leblosen Körper am Mittwochabend gegen 17 Uhr am Radweg an der Dhünn zwischen Autobahn 1 und Johannes-Wislicenus-Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. "Es liegen keine Anzeichen auf ein Gewaltverbrechen oder einen Suizid vor", sagte ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. "Wahrscheinlich ist der Mann erfroren, nachdem er in der Grünanlage eingeschlafen war."

Der Körper wird nun gerichtsmedizinisch untersucht. Die Ergebnisse der Obduktion werden laut Polizei frühestens für Freitag erwartet. Wie lange die Leiche am Fundort lag, ist bislang unklar. "Wir können nicht ausschließen, dass der Tote schon länger dort lag", sagte der Sprecher. Zu Vermutungen über den Todeszeitpunkt wollte sich die Polizei auf Nachfrage nicht äußern und verwies auf die Ergebnisse Obduktion. "Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass der Mann erfroren ist, wird das Verfahren eingestellt", sagte der Polizeisprecher.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 50-jährigen Mann aus Leverkusen. Vor mehr als einer Woche war er als vermisst gemeldet worden, der Mann war laut Polizei aber mit fester Anschrift in Leverkusen gemeldet. Deswegen sei nicht davon auszugehen, dass es sich bei dem Mann um einen Obdachlosen handelte. Die Angehörigen des Mannes wurden über seinen Tod informiert.

