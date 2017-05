Umbau des Busbahnhofs in Leverkusen-Mitte beginnt

Susanne Genath (sug) ist Redakteurin in Leverkusen.

Neben dem schlechten baulichen Zustand und der fehlenden Barrierefreiheit sind vor allem die Einführung des Rhein-Ruhr-Express (RRX) und der dadurch bedingte Bau eines zusätzlichen S-Bahngleises durch die Deutsche Bahn Auslöser für den Umbau.

Die notwendigen Umbauarbeiten erfordern es nach Auskunft der Stadt Leverkusen, dass der komplette Busbahnhof während der Bauzeit für den Buslinienverkehr gesperrt wird. Sie kündigt an, dass es an den Ersatzhaltestellen zum Teil zu längeren Umsteigewegen und teilweise veränderten Abfahrtszeiten kommen wird. Die verlagerten Haltestellen befinden sich im Bereich Wöhlerstraße/Rathaus-Galerie und auf der Rathenaustraße an der neu eingerichteten Haltestelle "Doktorsburg".