Leverkusen: Unbekannte bewerfen ICE mit Steinen

Ein ICE ist in Leverkusen mit Steinen beworfen worden. Eine Scheibe wurde zerstört. Verletzt wurde niemand.

Der Zug der Linie 102, der am Dienstagabend von Basel nach Hannover unterwegs war, stoppte am Bahnhof Leverkusen-Schlebusch. National Express informierte seine Kunden per WhatsApp über den Zwischenfall.

In den vergangenen Wochen kam es im Bereich des Bahnhofs Leverkusen-Schlebusch mehrfach zu Zwischenfällen wegen spielender Kinder im Gleis und Steinen auf den Schienen. Dadurch kam es auch immer wieder zu Streckensperrungen.

(nix)