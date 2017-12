später lesen Überfall in Leverkusen Unbekannte greifen AfD-Mitglied in dessen Wohnung an 2017-12-21T13:30+0100 2017-12-22T08:20+0100

Ein Mitglied der Leverkusener AfD ist nach Angaben der Partei in der Nacht zum Sonntag von mehreren vermummten Personen in seiner Wohnung in der Nähe der BayArena überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Die Täter sollen antifaschistische Parolen gerufen haben. Von Bernd Bussang