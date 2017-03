später lesen Leverkusen Lützenkirchener nach Vergewaltigung in Sorge FOTO: Susanne Genath FOTO: Susanne Genath 2017-02-28T18:22+0100 2017-03-01T09:12+0100

In der Nacht zu Sonntag ist nach Angaben der Polizei eine 31-jährige Frau aus Berlin in Leverkusen-Lützenkirchen vergewaltigt worden. Die Polizei sucht drei Männer, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen. Von Sebastian Fuhrmann und Susanne Genath