Video zeigt Autoknacker in Leverkusen Elektronischer Schlüssel-Trick öffnet BMW in Sekunden

Eine Überwachungskamera hat aufgenommen, wie sich Autoknacker in der Nacht in Leverkusen an einem Wagen zu schaffen machen. Der Schlüssel lag im Haus, doch das Funksignal der Keyless Go Technologie konnten die Täter mühelos auffangen. Von Bernd Bussang