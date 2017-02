später lesen Carsharing statt Behindertenparkplatz Leverkusener ärgern sich über Entscheidung pro Mietautos FOTO: Schütz FOTO: Schütz Teilen

Die Stadt Leverkusen wandelte einen von drei Behindertenparkplätzen am Markt in Opladen in einen Carsharing-Platz um. Die Begründung: Der Platz würde nicht häufig genutzt und sei entbehrlich. Nutzer berichten das Gegenteil. Von Ulrich Schütz