Leverkusener in Burscheid niedergestochen

Ein 22 Jahre alter Mann aus Leverkusen ist in der Nacht zu Samstag vor einer Burscheider Diskothek verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, erlitt der Mann Stichverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Tat sollen laut Zeugen fünf Männer aus Leverkusen und Leichlingen beteiligt gewesen sein. Das Sicherheitspersonal hatte die betrunkenen Männer in einem Taxi vor der Diskothek bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Alle fünf sind nach Angaben der Polizei Anfang 20 Jahre alt.

Die Polizei war gegen 3.30 Uhr zu der Disko an der Hilgener Straße gerufen worden. Sie bittet um Hinweise unter Tel. 02202 2050.

(sef)