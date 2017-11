Für die 38. Jazztage, die am kommenden Samstag beginnen, holt Veranstalter Fabian Stiens nicht nur lebende Legenden des Genres nach Leverkusen. Neben bekannten Größen ihres Fachs stehen auch junge Musiker auf den Bühnen der Stadt - von Jazz bis Pop. Von Ludmilla Hauser

Jazz ist nicht (mehr) nur was von Menschen, die schon ein paar Jahre Leben auf dem Buckel haben, mit Kippe auf dem Zahn auf Barhockern sitzen und in den aufsteigenden Dunst Töne entlassen. Jazz ist (auch) jung. Und nicht zwangsläufig aus den USA. Beispiel: ein Brüderpaar aus dem oberbergischen Hückeswagen, das international Karriere macht. Der Eine ist 32, Pianist. Der Andere noch jünger, 29, Trompeter. Beide zusammen: "verblüffend ungewöhnlich", wie "Die Zeit" ihnen attestiert. Was Roman und Julian Wasserfuhr so außergewöhnlich macht, zeigen sie bei den 38. Leverkusener Jazztagen.

Und die Hückeswagener sind nicht die einzigen Jungen. Die Eröffnung übernimmt einer, der dem Genre Pop zuzuordnen, aber ebenso jung ist: Tim Bendzko, 32. Einen Tag später macht Max Giesinger, just 29 geworden, im Forum Halt. Und dann kommt eine Frau, die wohl das Küken des Bühnenpersonals ist: Kinga Glyck, Jahrgang 1997, E-Bass-Wunder, ein Star im Heimatland Polen. Sie spielt am 8. November im Forum. Der Abend heißt Superbass IV. Dass Jazztage-Dauergast Marcus Miller mit seinem Bass da nicht fehlt, versteht sich von selbst.

Er ist eine gute Überleitung zu den Erfahrenen: Kool & the Gang, Maceo Parker, Gitarrenlegende Albert Lee, Purple Schulz und einer, der die Jazztage genau kennt: Eckhard Meszelinsky. Der Mann, der das Fest groß gemacht und kürzlich in die (jüngeren) Hände von Fabian Stiens übergab, kehrt als Musiker mit Noise Adventures zurück.

FOTO: Miserius, Uwe

Sa 4. Nov - Forum Tim Bendzko (20 Uhr); Scala Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett (20); Topos Sam Jones Trio (20.30); Notenschlüssel "Rock N Roses (20.30)

So 5. Nov - Forum: Max Giesinger (20); Scala Echoes of Swing (19); Notenschlüssel Alfons (18)

Mo 6. Nov - Forum: Nils Landgreen Funk Unit, Julian & Roman Wasserfuhr, Wolfgang Haffner Band, (19), Agamsaal Wettbewerb "Future sounds"

Di 7. Nov - Forum Gov't Mule, Albert Lee, The Brew (Rock, 19); Agamsaal Paris Monsters; Scala American Cajun, Blues & Zydeco Festival (19.30); Topos Sarah Smith (20.30), Sensenhammer Farfarello (20)

Mi 8. Nov - Forum Marcus Miller, Bilderband, Kinga Glyck (Superpass IV, 19); Agamsaal "future sounds"; Scala Anna Depenbusch (20); Topos Horst Hansen Trio (20.30); Notenschlüssel Tres Hombres, R&B (20.30)

Do 9. Nov - Forum Kool & The Gang, Noise Adventures, Raul Midón Trio (Legends, 18.30), Agamsaal "future sounds"; Scala Dutch Swing College Band (19.30); Topos Groove & Snoop Bluesband (20.30), Notenschlüssel Hannalene (20.30)

Fr 10. Nov - Forum WDR Big Band feat. Maceo Parker, Kennedy Administration, pbug (Funk & Soul, 19), Agamsaal Finale "future sounds", Scala Purple Schulz (20); Topos Cologne Blues Club (20.30); Notenschlüssel Ulrich Kleemann mit Frank Michaelis (20.30); Sensenhammer Crazy Freilach (20)

Sa 11. Nov - Forum Caro Emerald, Michael P. Kelly (Meeting Point, 19.30); Scala Stu Hamm (20); Topos Heart Cover (20.30); Notenschlüssel Ton 3 (20.30); Sensenammer Peter Autschbach, Ralf Illenberger (20)

So 12. Nov - Scala Heavytones (19.30) Di 14. Nov - Scala Nina Attal (19.30) Do 16. Nov - Erholungshaus Chris Thile & Brad Mehldau (20).

www.leverkusener-jazztage.de

