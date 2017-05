später lesen Leverkusen Lothar Esser (FDP) 2017-05-04T19:22+0200 2017-05-05T00:00+0200

Auch der liberale Lothar Esser wusste schon in jungen Jahren, dass seine Passion die Politik ist. "Mein Vater war ebenfalls lange in der Kommunalpolitik unterwegs. Deshalb sind mir die Gene wohl schon früh eingepflanzt worden", erklärt der 63-Jährige und lacht. Besonders schätzt er, dass man in der Politik vieles aktiv mitbestimmen kann. "Man möchte mitverändern, mitdiskutieren." Fragt man Esser nach seinem Beweggrund für die Politik, sagt er: "Bestimmte Grundsätze sind es wert, sie zu vertreten." Durch seinen Beruf war es ihm aber lange Zeit nicht möglich, sich seiner Leidenschaft zu widmen. "Erst vor acht Jahren konnte ich loslegen."

Sebastian Esch Journalistenschüler