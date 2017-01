Leverkusen: Malerische Mode aus Mexiko

Der mexikanische Designer Armando Mafud ist für seine farbenfrohen Kleider bekannt. Für Bayer entwarf er eine Kollektion, die er bis zum 22. Februar im Baykomm vorstellt. Von Monika Klein

Berlin steht Kopf während der aktuellen Fashion-Week. Hotelzimmer sind knapp, weil dort alles aufmarschiert, was Rang und Namen hat in der Modewelt. Einer ist jedoch nicht in die Hauptstadt gereist, sondern präsentiert seine Kreationen in einer kleinen, aber feinen Sonderausstellung im Leverkusener Baykomm. In seiner Heimat ist der mexikanische Designer Armando Mafud für seine farbenfrohen und malerischen Kleider bekannt.

Für Bayer entwarf er eine Kollektion von acht Kleidern, die zum Teil die Schriftzüge der bekanntesten Pharmazieprodukte wie zum Beispiel Aspirin oder Alka Seltzer tragen. Zur Eröffnung am Dienstag wurden sie von vier Models zur Schau getragen. In Bewegung gesetzt verriet das Rascheln, dass es sich bei dem Material um feine Seidenstoffe handelt.

Inzwischen sind alle acht Kleider erstarrt, ausgestellt auf Schaufensterpuppen, aber für mehr als nur eine Modewoche, bis zum 22. Februar. Dann werden die Unikate verpackt und nach Australien weitergeschickt.

Bayer und Mode, das passt zusammen, erklärte Bayer Kultur Leiter Thomas Helfrich bei der Eröffnung und erinnerte an die Anfänge des Unternehmens. Begonnen hat alles vor 150 Jahren mit der Herstellung von Farbstoffen für die Textilindustrie. Darauf besann man sich noch in den 50er Jahren, als die Firma einen Wettbewerb für tragbare Mode "Die goldene Bayer-Schere" auflegte. Wirklich tragbar ist die Mode von Armando Mafud, sofern es sich nicht um die ausgesprochenen Werbeträger handelt, eher für selbstbewusste Frauen. Denn mit diesen Schöpfungen fällt man auf jeden Fall auf, selbst wenn sie vergleichsweise zurückhaltend gestaltet sind wie die von Bayer Mexiko in Auftrag gegebenen "Life-Science-Kleider". Dafür beschränkte sich Mafud vorwiegend auf die heutigen Bayer-CI-Farben Grün und Blau. Wie so häufig suchte er die Motive für seine Stoffe in der Natur: strahlend blauer Himmel mit Schönwetterwolken und sattgrüne Wiesen oder Felder trugen die Models auf langen Abendkleidern zur Schau. In den ausgelegten Katalogen können Baykomm-Besucher nachschlagen, was der mexikanische Star-Designer sonst noch so an fantastischen Einzelstücken geschaffen hat. Einige sind mit folkloristisch anmutender Stickerei und Pailletten verziert. Andere sind inspiriert von bekannten Malern seines Landes und erscheinen wie wandelnde Kunstwerke, am liebsten in leuchtenden frischen Farben. Auf Infotafeln ist mehr zu erfahren über den Designer und seine Intention. Die Ausstellung im Baykomm, Kaiser-Wilhelm-Allee ist geöffnet Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr. Eintritt ist frei.

Quelle: RP