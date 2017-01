Leverkusen: Malteser kämpfen gegen die Einsamkeit

Der Mittwoch ist der Tag für Britta Reininghaus. Das steht Woche für Woche so im Kalender. Sie kommt dann am Nachmittag, so sicher wie am nächsten Morgen der Donnerstag. Der 60 Jahre alte Mann, den Britta Reininghaus besucht, sitzt im Rollstuhl. Kein Blatt nimmt er vor den Mund, wenn die beiden miteinander diskutieren. Und es gibt ja viel zu diskutieren, wenn man sich nur einmal in der Woche sieht. Aber für den Mann ist diese knappe Zeit mit ihr Gold wert. Er ist nicht allein.

Viele Menschen fühlen sich, so wie der neue Bekannte von Britta Reininghaus, einsam. Das kann eine Frage des Alters sein, aber auch mit einem tiefgreifenden Ereignis zusammenhängen, mit dem sich das Leben ändert. Der Malteser Hilfsdienst sagt der Einsamkeit in Leverkusen nun den Kampf an. Der neu ins Leben gerufene Besuchs- und Begleitdienst will Menschen in solchen Situationen helfen. Ehrenamtliche Frauen und Männer besuchen sie, trinken mit ihnen Kaffee, gehen spazieren, zur Bank oder Einkaufen.

Gestern haben die Malteser den Startschuss für das Projekt gegeben. Einige seien zwar bereits in dem Dienst untergebracht, aber nun sei man 100 Prozent startklar, sagt Geschäftsführer Tim Feister. Das Team des neuen Dienstes, das von Brigitte Schorz angeführt wird, umfasst derzeit fünf Ehrenamtliche. Oliver Hinrichs, Stadtbeauftragter der Malteser, sagt: "Es ist heute nicht mehr so einfach wie früher, Ehrenamtliche zu finden." Dies müsse aber gelingen, um den erwarteten hohen Bedarf an dem Dienst decken zu können.

Konkret suchen die Malteser also Erwachsene jeden Alters, die Lust haben, sich um andere zu kümmern. Man müsse, so Hinrichs, auch nicht viel Zeit mitbringen, schon zwei Stunden in der Woche würden ausreichen. "Das wäre schon sehr hilfreich", hofft Hinrichs auf Unterstützung. Eine wichtige Eigenschaft, die man mitbringen sollte, das berichtet Britta Reininghaus aus ihrem Alltag: man müsse zuhören können. "Viele wollen einfach mal was erzählen", sagt sie.

Der Hausnotruf der Malteser, erzählt Tim Feister, werde in der Weihnachtszeit 40 Prozent häufiger ausgelöst als sonst. "Das ist nicht, weil mehr passiert, sondern weil sich die Leute einsam fühlen", sagt er. Das Ziel sei es, dass die Menschen wieder am Leben teilhaben. Und so schlimm das Problem der Einsamkeit auch sei, glaubt Feister, so lasse es sich doch auch verhältnismäßig einfach lösen. Durch die Besuche der Ehrenamtlichen entstünden schließlich auch Beziehungen, Freundschaften.

Sich die Einsamkeit einzugestehen sei oft nicht leicht, weiß Brigitte Schorz aus ihrer Arbeit. Daher kämen die Hinweise und Anrufe oftmals aus dem Umfeld. So ruft etwa die Tochter an, dass die Mutter sich mal Besuch wünscht, und dann nimmt Schorz den Kontakt auf. Sie schaut, wie die Erwartungen sind, und wer aus dem Team menschlich ganz gut passen würde. Auf diese Weise kommen Menschen zusammen, die einander gut verstehen.

Brigitte Schorz ist seit Anfang 2016 bei den Maltesern, ist ausgebildete Notfallseelsorgerin und promovierte Juristin. Ihr sei wichtig, die Menschen in ihrem persönlichen privaten Umfeld zu erleben. Wie hilfreich Begleitung und Zuspruch sein können, hat sie nach einem Schicksalsschlag selbst erlebt. Und bald wieder das Positive gesehen.

