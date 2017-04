Die Polizei hat am Dienstagabend eine verabredete Massenschlägerei in Leverkusen verhindert. Dutzende der mutmaßlich beteiligten Männer waren aus dem Bergischen und dem Rhein-Erft-Kreis angereist. Die Hintergründe sind unklar. Von Sebastian Fuhrmann, Leverkusen

Am Bahnhof Mitte in Leverkusen hätte sich am Dienstagabend beinahe eine Massenschlägerei mit rund 200 Beteiligten ereignet. An dem Bahnhof im Stadtteil Wiesdorf hielt die Polizei nach eigenen Angaben am Dienstagabend etwa 80 gewaltbereite Personen in Schach. Auch in den Stadtteilen Rheindorf, Opladen und Wiesdorf kontrollierte die Polizei Gruppen von jeweils mehr als 20 Personen. Die Polizei hatte am Abend einen Hinweis auf die geplante Schlägerei erhalten. "So konnten wir entsprechend einschreiten", sagte ein Sprecher.

Bei den Kontrollen wurden auch Waffen sichergestellt. Unter anderem fand die Polizei sogenannte Quarzsand-Handschuhe, die die Schlagkraft verstärken, Knüppel, Mundschutz und eine Schreckschusspistole. Während des Einsatzes lag der Busverkehr in Leverkusen brach. Die Verkehrsgesellschaft Wupsi informierte auf den elektronischen Anzeigetafeln im Stadtgebiet. "Dauer der Sperrung aktuell unbekannt", war darauf zu lesen.

Hintergründe sind unklar

Die Polizei kontrollierte am Dienstagabend 111 Personen. Bei ihnen handelt es sich nach Angaben eines Sprechers mehrheitlich um Jugendliche und junge Männer. Gut die Hälfte davon sind nach Angaben der Behörde junge Deutsche mit Migrationshintergrund, die übrigen Kontrollieren kommen überwiegend aus der Türkei, aber auch aus Syrien, Irak oder den Balkan-Staaten. Acht Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Die Hintergründe der offensichtlich geplanten Massenschlägerei sind am Mittwoch noch unklar. "Wir haben eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die den Hergang klären soll", sagte der Sprecher. Es sei noch nicht bekannt, wer sich warum mit wem schlagen wollte. Unklar sei auch, ob zwei oder mehr Gruppen miteinander im Konflikt standen. Die bisherigen Vernehmungen gestalteten sich laut Polizei schwierig, weil sich die Befragten bedeckt hielten.

Laut Polizei waren die jugendlichen und jungen Männer zum Teil aus dem Umland nach Leverkusen gekommen, zum Beispiel aus Köln, dem Bergischen Land oder aus Städten im Rhein-Erft-Kreis. "Wir wissen nicht, ob wir die Hintergründe heute noch aufklären können", sagte der Sprecher am Mittwochmittag.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs. Bei einigen Beteiligten hielten die Beamten sogenannte Gefährderansprachen, um weitere Taten zu verhindern. Bei diesen Ansprachen weisen Polizisten Tatbeteiligte unter anderem darauf hin, welche Konsequenzen ihnen im Falle einer Wiederholung drohen.

Erst am vergangenen Samstag waren mehrere Personen bei einer Schlägerei in Leverkusen verletzt worden. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen sei unwahrscheinlich, sagt die Polizei.

