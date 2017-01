Steigende Nachfrage: Mehr Leverkusener mieten Schließfächer in Banken

Banken in der Region berichten, dass die Nachfrage nach Schließfächern und Tresoren in den vergangenen Monaten gestiegen ist. Experten führen diese Entwicklung auf die andauernd hohen Einbruchszahlen zurück. Von Sebastian Fuhrmann, Leverkusen

Rafael Barchanski, Filialdirektor der Commerzbank in Wiesdorf, beobachtet einen Trend. "Wir verzeichnen bundesweit wie auch in Leverkusen eine Steigerung der Nachfrage. Hier in Leverkusen haben wir in unseren Filialen Wiesdorf und Opladen noch vereinzelt Schließfächer frei", sagt er.

Was sind die Gründe für die steigende Nachfrage?

Barchanski sieht vor allem einen: "Alle drei Minuten wird laut Kriminalstatistik irgendwo in Deutschland eingebrochen. Die Zahl der Einbrüche ist in 2015 um zehn Prozent gestiegen, seit 2005 sogar um 50 Prozent", sagt er. "Viele Kunden haben Sorge vor einem Einbruch." Überdies investierten Anleger wieder zunehmend in Gold, das sie lieber in einem Tresor lagerten als zuhause.

Nach Angaben der Polizei wurden in Leverkusen allein in den ersten Monaten des vergangenen Jahres 528 Einbrüche gemeldet. Im Jahr davor waren es im gleichen Zeitraum sogar 582. Die Aufklärungsquote liegt laut Behörde bei nur etwas mehr als zehn Prozent.

Hans-Jörg Schaefer, Vorstand der Volksbank Rhein-Wupper, nennt die Auslastung der Schließfächer "traditionell hoch". Die Nachfrage sei in den vergangenen Jahren aber noch einmal gestiegen. "Speziell größere Schließfächer sind zum Teil nicht mehr verfügbar."

Beobachten andere Bank-Unternehmen denselben Trend?

Die Deutsche Bank in Leverkusen nicht. "Wir stellen eine stabile Nachfrage nach Schließfächern fest", sagt eine Sprecherin. Grundsätzlich seien ausreichend viele Schließfächer verfügbar. Wie viele Schließfächer es bei der Deutschen Bank in Leverkusen gibt und wie viele davon belegt sind, will das Unternehmen nicht verraten.

10.000 Schließfächer gibt es bei der Stadtsparkasse Leverkusen. 75 Prozent davon seien belegt, sagt Sprecher Benjamin Rörig: "Einen Nachfrageruck haben wir aber nicht." Die Nachfrage sei konstant hoch. Grundsätzlich sei es so, dass kleinere Fächer für Dokumente mehr nachgefragt würden als die großen. Die kleinsten Fächer sind bei der Sparkasse sechs Zentimeter hoch, die größten 60 Zentimeter. Die kleinen Fächer kosten 40 Euro im Jahr, die großen 160 Euro.