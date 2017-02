Leverkusen: "Mer sin de Pänz vum Rusenhügel"

Mehr als 300 Kinder wollten zur Kindersitzung der KG Neustadtfunken, 250 fanden Platz. Wie geht es weiter? Von Gabi Knops-Feiler

Da staunte die kleine Svea. "Ich möchte das auch mal werden", sagte die Fünfjährige aus Lützenkirchen zu ihrer Mutter. Mit "das" waren die "Pänz vom Rosenhügel" gemeint, die auf der Bühne des Werner-Heisenberg-Gymnasiums ihre neuen Tänze vorführten. Emsig dabei war auch Natalie, die dreijährige Tochter von Präsident Stefan Hebbel und seiner Frau Petra, die wiederum zusammen mit ihrer Schwester die Tänze einstudiert hatte.

Aber die Pänz hatten bei der jüngsten Kindersitzung der KG Neustadtfunken noch mehr zu bieten. Und das war ein Lied, das sie bei Werner Jacob im "Kölsch für Pänz"-Unterricht gelernt hatten. Den Text hat er eigens für die Kinder geschrieben: "Mer sin de Pänz vum Rusenhügel un dragen rut un wieß. Mer halde all zesamme un kenne keine Knieß. Mer singe un danze un laache, dun andere vill Freude mache."

Viel Freude hatten tatsächlich insgesamt 250 kleine und große Zuschauer, nachdem Kinderpräsident Niclas die Sitzung mit dem Elferrat eröffnet hatte. Er verabschiedete zunächst das vorjährige Kinderprinzenpaar und erhob schließlich Pascal II. (Walter) und Carina I. (Sittart) in Amt und Würden. Beide lachten glücklich und wirkten zufrieden.

Eher nachdenklich wirkte Stefan Hebbel. "Wir hatten heute Morgen noch Anfragen. Insgesamt hätten wir mehr als 300 Karten verkaufen können", schilderte er. Um die Nachfrage künftig besser befriedigen zu können, gebe es Pläne, die aktuell geprüft würden. "Wir müssen die Kosten im Blick behalten und wollen alles weiterhin zu kindgerechten Preisen anbieten", versicherte der Präsident, der jetzt bereits für das Jahr spart, in dem er Leverkusener Prinz werden will. Eine Lösung schwebe ihm zwar vor, so Hebbel, diese sei aber im Moment noch nicht spruchreif.

Traditionell wird bei der Kindersitzung die Gattin des närrischen Regenten zur "Prinzessin vom Rosenhügel" gekürt. Natürlich erhielt auch Prinzgemahlin Clarissa Loef-Müller im Beisein von Prinz Peter III. ein Krönchen. Nach dem Abzug des ganzen Schmölzchens ging es weiter im Programm mit Clown Francesco. Später wurden mit Kinderprinzessin Alina-Sofie I. aus Neunkirchen-Seelscheid und Kinderprinz Joel I. aus Werne an der Lippe noch weitere gekrönte Häupter erwartet.

Quelle: RP