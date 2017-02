Leverkusen: Mit dem Ballon staufrei über den Rhein

Die Kanone auf der Hitdorfer Straße ist nicht zu übersehen. "Achtung, jetzt wird's laut!" Umstehende halten sich prompt die Ohren zu. Dann sind nach und nach mehrere Böllerschüsse zu hören. "Ist ja gar nicht laut", sagt eine Zuschauerin. "War ja auch nicht die Kanone, sondern irgendwas anderes", kommt die Antwort. Egal - es war das Signal, dass der Hitdorfer Karnevalszug losgeht. Und der setzt sich auch sofort in Bewegung.

Rund 40 Gruppen mit 1200 Jecken ziehen eine gute Stunde lang über die Hitdorfer Straße. Hatten sich kurz vorher noch Wolken am Himmel getummelt, lacht ab 14.30 Uhr die Sonne herab. Zu recht, denn die Stimmung ist gut. "Alaaf!", schreien die Kinder der Kita St. Aldegundis Rheindorf. Zusammen mit Eltern und Erziehern sind sie als bunte Zwerge verkleidet. "Es ist das erste Mal in all den Jahren, dass wir die Kostüme gekauft haben", sagt Leiterin Monica Twyrdy (60). Normalerweise nähe man sie selbst. "Aber weil wir so viele sind - nämlich etwa 60 - haben wir es nicht geschafft."

FOTO: Miserius, Uwe

Kurz dahinter ziehen rund 20 Mitglieder vom Yacht-Club-Wuppertal Hitdorf als Matrosen verkleidet und mit einem kleinen Segelschiff vorbei. "Das ist ein echter Optimist", erklärt Mark Kanzler. "Im Sommer ist er im Wasser und wird von den Kindern im Segelunterricht genutzt."

Die Zuschauer am Straßenrand bekommen etliche fantasievolle Kostüme zu sehen. Die "Hetdörper Jecke Wiever", die zum 24. Mal dabei sind, haben sich zum Beispiel mit echten Pfauenfedern geschmückt ("Wir haben jedes Jahr ein anderes Kostüm."). Bayer 04 ist reiht sich mit seinem Fanbus ein und der Aufschrift "E Levve lang Schwatz Rut".

Und natürlich ist der Ärger um die marode Rheinbrücke Thema im Dorf am Rhein. "Bröck hin, Tunnel her, Hetdörp het sing Fähr" zeigen sich die "Lohrer Lück" zuversichtlich. Auf einem anderen Wagen warnen Giftfässer vor dem "(un)kalkulierbaren Risiko" A1-Ausbau. Und der "Fussclub FC Rio" kommt gleich mit einer Megastelzen-Autobahn daher, bestückt mit Bobbycars. "Ne Megastelze en Leverkusens Hätz - Do wääde mir zom Schattejewächs", warnen sie.

Die "Hitdorfer Teufel" haben gleich eine Alternative zur maroden Rheinquerung mitgebracht: Heißluftballons. Als solche haben sie sich mit Strohkörbchen und bunten Kugeln verkleidet. "Da arbeiten wir seit November dran", berichtet Peter Hagen (58). Die Botschaft ist klar: "Flöck över d'r Rhing" ist darauf zu lesen und "Staufrei över die A3".

Anette Lichtschlag ist vom Zug begeistert. "Er ist sehr familiär und man sieht die hiesigen Vereine, Schulen und Kitas", sagt die 43-Jährige. "Und wir haben so ein Glück mit dem Wetter!" Das meint auch Renate Cavello (64), ihre Mutter. "Ich komme zwar aus Monheim und muss mich hier umstellen, ,Alaaf' und nicht ,Helau' zu rufen", erklärt sie. Dennoch komme sie gerne das nächste Jahr wieder. "Es ist hier so dörflich und entspannt", findet sie.

Enkelin Fiona (5) ist wegen einer Grippe zwar nicht ganz so gut drauf, blickt aber ebenfalls zufrieden drein - auch angesichts der Kamelle, die Eltern und Großmutter für sie gesammelt haben. "Das Tolle ist hier, dass die Kinder hier von sich aus die Bonbons untereinander aufteilen und nicht jeder jedem etwas wegschnappt", beobachtet Ralf Lichtschlag (49).

Auch die Polizei meldet keine besonderen Vorkommnisse - außer einigen Wildpinklern, unter anderem auf einem Spielplatz. Zahlreiche Autos werden jedoch abgeschleppt, weil die Fahrer die aufgestellten Halteverbotsschilder nicht beachtet haben.

Quelle: RP