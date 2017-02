Leverkusen: Mit dem Mofa auf die Herrensitzung

Die Neustadtfunken Opladen lieferten eine amüsante und gemütliche Veranstaltung ab. Von Gabi Knops-Feiler

Das Festzelt auf dem Marktplatz in Opladen bebte, der Holzboden wackelte unter den Füßen. Denn rund 360 Männer gingen bei der einzigen Opladener Herrensitzung der KG Neustadtfunken fast völlig aus sich raus. Und immer noch packten Künstler eine Schüppe obendrauf, bis die Besucher in einen kollektiven (Feier-)Rausch sanken. Frauen waren an diesem Tag allenfalls als Bedienung und auf der Bühne zugelassen (die Reporterin durfte auch ins Zelt...).

Das Prinzenpaar Jörg I. und Sarah I. aus dem 120 Kilometer entfernten Werne an der Lippe (in der Nähe von Münster) war eigens angereist, um mit den befreundeten Jecken der Neustadtfunken zu feiern. Anfangs war das Prinzenpaar gemeinsam aufgetreten, dann hatte sich die Prinzessin verabschiedet, um erst zur Nachfeier im Funkenkeller wieder dabei zu sein.

Jörg I. kommt seit vielen Jahren zur Herrensitzung. "Aber nun zum ersten Mal als Prinz ist etwas ganz Besonderes", sagte der Narrenfürst des befreundeten Vereins.

Seine Tollität erlebte ein abwechslungsreiches Programm - unter anderem mit Redner Fritz Schopps als "Rumpelstilzje", der Kölner Frauen-Musikgruppe "La Mäng" und den "Swinging Funfares". Die Veranstaltung dauerte Sonntagnachmittag sogar noch eine Stunde länger als im Vorjahr. Dafür hatten die Opladener Neustadtfunken eigens 1000 Euro zusätzlich investiert. "Damit wollen wir die Qualität erneut steigern. Schließlich ist die Herrensitzung unser Aushängeschild", sagte Präsident Stefan Hebbel.

"Das ist genau das Richtige für eine Herrensitzung", kommentierte Dr. Frank Obermaier (Geschäftsführer der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft), als ein Mitglied der Gruppe "Big Maggas" mit einem alten Mofa in den Saal knatterte. "Mit diesem Mofa bin ich früher viel rumgefahren." Aber nicht nur bei dem Spritgeruch kamen alte Erinnerungen hoch. Sondern auch bei solchen Liedern wie "Highway to hell", die auf keiner Herrensitzung fehlen dürfen.

So schnell ließ Hebbel die Gruppe dann nicht von der Bühne, denn die "Rabaue" hatten ohnehin 20 Minuten Verspätung, signalisierte Künstlerbetreuer Walter Gerhards. Etwa zeitgleich lachte Uwe Beenen und sagte analog zu den Bemerkungen, die Damen üblicherweise bei Mädchensitzungen äußern: "Wir freuen uns, dass wir rauskommen."

Als die Tanzgruppe "High Energy" teilweise zu Melodien von Star Wars die Bühne rockte, war einigen Besucher das Lachen vergangen. Das habe nichts mit Karneval zu tun, sondern sei ausschließlich Partymusik, kritisierten sie. "Es jedem Recht machen zu wollen, ist unmöglich", sagte Stefan Hebbel, der bestens gelaunt durch das Programm führte. "Man muss eine strikte Linie haben, und die ist hier super", urteilte Walter Kern, Literat der Stadtgarde, und ergänzte, sein Neustadtfunken-Kollege Ulrich Ziegler habe ganze Arbeit geleistet und ein tolles Programm zusammengestellt.

Quelle: RP