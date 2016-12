später lesen Leverkusen-Rheindorf Morgendlicher Stromausfall nach Brand im Trafohäuschen Teilen

2016-12-31T11:48+0100 2016-12-31T11:39+0100

Am frühen Morgen ist im Stadtteil Rheindorf der Strom ausgefallen. Ursache war laut Feuerwehr ein Brand in einem Trafohäuschen an der Felderstraße.