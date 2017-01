Leverkusen: Morsbroicher Sommer 2017 mit acht Veranstaltungen für klein und groß

Während der Winter gerade begonnen hat, stellt Kulturbüroleiterin Anke Holgersson das Freiluft-Programm für die wärmere Jahreszeit fertig. Zum 39. Mal findet im Juli und August das Kultur-Festival Morsbroicher Sommer im Schlosspark statt. Die Eröffnungsveranstaltung am Sonntag, 16. Juli, um 15 Uhr richtet sich an Familien mit kleinen Kindern ab vier Jahren. Das Figurentheater Marmelock präsentiert "Eliot und Isabella und das Geheimnis des Leuchtturms", eine Rattengeschichte über die Freundschaft. Von Monika Klein

In der legendären Hörspielnacht (22. Juli), die seit 2007 ein beliebtes Spektakel auf dem Schlossrasen ist, löst dieses Mal Sherlock Holmes das Geheimnis des weiße Bandes. Die WDR-Produktion nach der Geschichte von Arthur Conan Doyle wird mit Musik vom WDR Funkhausorchester untermalt. Am Sonntagnachmittag breiten dann an gleicher Stelle die jungen Zuhörer ihre Picknickdecken aus, um dem Kinderhörspiel von WDR 5 zu lauschen. Welche Geschichte dort zu hören ist, steht noch nicht fest.

Die Irish Folk Night im Morsbroicher Sommer ist seit Jahren Kult. Am Samstag, 29. Juli, gibt es am 19.30 Uhr wieder Sound von der grünen Insel. Die Sängerin Ann Grealy aus Dublin tritt mit befreundeten deutschen Musikern auf. Außerdem kommt Dallahan, ein neues Top-Ensemble der Weltmusik, mit einer Mischung aus Folk, Jazz, Pop und Funk mit irischen, schottischen und ungarischen Einflüssen. Globale Sounds mit starken Impulsen aus Westafrika, präsentiert das Andjiri Odametey Trio am letzten Juli-Sonntagnachmittag.

Der Renner im Morsbroicher Sommer ist seit Jahren die Varieté-Nacht mit gehobenem Blödsinn und Selbstironie. Am Samstag, 19. August gibt es zur fortgeschrittenen Stunde (21 Uhr) bei hereinbrechender Dunkelheit einen unterhaltsamen Mix aus Comedy, Artistik und Feuerwerk. Das Comedymagier-Duo "Junge Junge!" präsentiert eine humorvolle Zaubershow. Der offensichtliche Star der Show ist der griesgrämige Hase Karl K. Ninchen, den Bauchredner und Puppenflüsterer Tim Becker lebendig werden lässt. Zum Abschluss des Abends gibt es ein Musikfeuerwerk, angezündet von den Jungs vom "Westfälischen Feuerwerk".

Zur Cuba Party (20. August, 15 Uhr) spielt die Gruppe Seis del Son aus dem Düsseldorfer Raum auf. Eine Mischung aus kubanischer Tradition, Jazz und Pop bieten Luis Frank & Soneros de Verdad. Mit Rock im Schlosspark endet der Morsbroicher Sommer am Samstag, 26. August, ab 19.30 Uhr. Angekündigt sind vier Gruppen: Pinski, Sinforce, The Happy VagiNas und Captain Disko. Bei Kinderveranstaltungen gilt Eintritt frei. Konzerte kosten neun, Tageskasse zehn Euro, Hörspielnacht sieben, Abendkasse acht Euro und die Varieté-Nacht 15 (17) Euro. Karten an den Vorverkaufsstellen, im Forum 0214 4064113 und auf www.kulturstadtlev.de

