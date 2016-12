später lesen Leverkusen Motiv für Schüsse in Bäckerei bleibt vorerst unklar Teilen

Twittern







Warum der 62-Jährige am Pfingstsonntag 2014 vor der Bäckerei Merzenich in Wiesdorf auf einen türkischen Landsmann geschossen hat, bleibt weiterhin ungeklärt. Am Mittwoch sagten die Opfer vor Gericht aus. Von Siegfried Grass