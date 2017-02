später lesen Leverkusen Mozarts Meisterwerk für Klarinette als Höhepunkt Teilen

2017-02-06T17:47+0100 2017-02-07T00:00+0100

Das Klarinettenkonzert A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart gilt als Meisterwerk, an dem für Klarinettisten ohnehin kein Weg vorbei führt. Obwohl es keine Kadenz enthält, sei es einfach perfekt in seiner Gesamtheit, findet Daniel Ottensamer. "Es gibt Solisten, die etwas einfügen, aber ich finde, es ist schon alles drin. Etwas hinzuzufügen sehe ich nicht als notwendig", erklärte der Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich. Auch dieser 35. KlassikSonntag von KulturStadtLev begann wie alle Vorläufer mit einer Einführungsmatinee im Schloss. Da wurden die Stühle knapp, denn die Veranstaltung ist ausgesprochen beliebt, nicht nur bei Ticket-Inhabern für das Konzert der Westdeutschen Sinfonia Leverkusen am Abend. Erfährt man doch hier auf kurzweilige Art beim Gespräch von Dirigent Dirk Joeres und Veranstalter Horst A. Scholz viel Wissenswertes über die Stücke im Programm. Ergänzt durch Bilder, Filmsequenz und Hörbeispiele, auch live vorgetragen. Von Monika Klein