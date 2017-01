Leverkusen: Musikalische Reise durch die Welt des Jazz

Die "Echoes of Swing" begeisterten ihr Publikum beim Neujahrskonzert im ausverkauften Spiegelsaal mit Spielwitz und Charme. Von Monika Klein

Johann Sebastian Bach hat den Swing schon geprägt als diese Stilrichtung des Jazz noch gar nicht erfunden war. Insofern ist es nur folgerichtig, wenn die "Echoes of Swing" im frühen 18. Jahrhundert ansetzen, um die Historie des Jazz aufzurollen. Beim Neujahrskonzert von KulturStadtLev sprangen die vier begeisterten und begeisternden Musiker munter durch die Musikgeschichte und bedienten sich überall da, wo sie auf taugliches Material für eigene Jazz-Bearbeitungen im klassischen Sinn stießen.

Das Publikum im ausverkauften Spiegelsaal war von der ersten Minute an hingerissen. Nicht nur wegen der ungewöhnlichen und ausgesprochen ideenreich ausgefeilten Arrangements und eigenen Neuschöpfungen, sondern vor allem wegen der unglaublichen Energie, die diese Combo mit ihrem Programm "Dancing" freisetzte. Da fiel das Stillsitzen tatsächlich schwer, doch mehr Bewegungsraum gestatteten die dicht gestellten Stühle nicht. Wippende Füße und kräftiger Applaus nach vielen einzigartigen Soloeinlagen ließen die Begeisterung erkennen.

Was die Band an Notenmaterial in die Hand bekommt, verwandelt sich in prickelnde und pulsierende Musik, die Schlagzeuger Oliver Mewes auf abwechslungsreiche Weise vorantreibt. Colin Dawson legte mitunter seine Trompete beiseite, um mit weicher Stimme Cole Porters "Dream Dancing" zu singen. Saxophonist Chris Hopkins moderierte den ersten Konzertabend des Jahres mit Witz und Charme. Der Ensemble-Gründer hat auch Kompositionen für die Echoes of Swing geschaffen, beispielsweise jene, die Bilder einer durch die Wüste näher kommenden Karawane hervorrief.

Pianist Bernd Lhotzky hatte sich zuvor in Chopins Schmetterlingsetüde gestürzt und die Finger flink aber zart über die Tasten flattern lassen. Auch hier erklang natürlich nicht die Originalliteratur, sondern eine sehr eigene Bearbeitung, genau wie Lhotzky vorher versichert hatte: "Sie werden es nicht wiedererkennen." Ebenso neu, spannend und mitreißend aufgearbeitet erklangen ein Ragtime von Scott Joplin oder ein veredelter Charleston. Dass dieses vielfach ausgezeichnete Quartett gerne die ausgetretenen Pfade verlässt, zeigt auch die Idee, für die beim Schloss-Konzert noch geworben wurde. Im August spielen sie sieben Tage lang auf einem Schiff, außerdem haben sie für diese Rheinkreuzfahrt namhafte Kollegen als Gäste eingeladen. Vielleicht spielen sie dann auch jene Klassiker-Bearbeitung, mit der sie hier auf die Sommer-Jazz-Reise einstimmten: "Old Man River".

In der nächsten Musikveranstaltung bietet KulturStadtLev einen Abend mit den bitterbösen Kabarettchansons von Georg Kreisler. Sänger Ilja Richter schaut am 27. Januar ab 19.30 Uhr im Agam-Saal "Durch Kreislers Brille" und wird von Sherri Jones am Klavier begleitet. Karten zu 22,50 Euro im Forum, 0214 4064113 und www.kulturstadtlev.de.

Quelle: RP