später lesen Leverkusen Närrischer Frühschoppen in der ESV-Festhalle 2017-02-21T18:08+0100 2017-02-22T00:00+0100

Über nahezu vier Stunden und zum sechsten Mal in Folge haben drei gestandene Karnevalisten einen "Karnevalistischen Frühschoppen" mit abwechslungsreichem Programm organisiert und zugleich die heiße Phase des Karnevals eingeläutet. Das farbenfrohe Treffen fand in der ESV-Festhalle statt, die wieder auf altem Wege an der Bender-Bahnbrücke vorbei erreichbar war.