Leverkusen: Naturschützer schlagen Alarm

Zehn Seiten Papier, unterteilt in 27 Punkte. Die gemeinsame Erklärung der beiden Naturschutzverbände Nabu und Bund setzt auf Masse. Die Aktivisten wollen aufzeigen: Es geht bergab mit der Natur in Leverkusen. Naturschützer Hans-Martin Kochanek sagte bei der Vorstellung des Papiers gestern: "Die Situation der Natur in Leverkusen ist bescheiden." Wer genau hinsehe, stelle fest, dass Vögel und Insekten aussterben, der Wald in einem schlechten Zustand sei, die Luft voller Schadstoffe, die Bäume an den Straßen Freiwild seien und die Stadt immer weiter zugebaut werde. 1,24 Prozent des Stadtgebietes seien Naturschutzgebiete, das Ziel in Nordrhein-Westfalen liege bei zehn Prozent bis zum Jahr 2020. Nabu und Bund wollen den Verfall der Natur stoppen. Ein Überblick.

Die Vögel An den Futterstellen herrsche Leere, weil der Bestand an Vögeln stark zurückgegangen sei. Nabu und Bund zählen einmal im Jahr die Tiere. Von der Feldlerche gebe es nur noch zwei Brutpaare in Leverkusen. In den 80ern habe es noch bis zu 30 Brutpaare des Kiebitzes gegeben, heute seien es nur noch zwei. Von der Uferschwalbe gebe es noch acht, vom Gartenrotschwanz ein Brutpaar. Nachtigall und Kuckuck seien de facto aus der Stadt verschwunden. Auch die Anzahl der Schwalben, Kohlmeisen und Spatzen sei stark zurückgegangen. Mehr als 50 Prozent der Vogelarten seien inzwischen auf der "Roten Liste".

Die Bäume 30 Prozent aller Bäume in NRW seien in einem schlechten Zustand, lediglich 28 in einem guten. "In Leverkusen gibt es nur noch wenige der wertvollen richtig alten Bäume", sagt Hans-Martin Kochanek. Außerdem gebe es keine Baumschutzsatzung, weshalb die Bäume der Stadt ohne Schutz seien. "Unsere Bäume sind Frei- wild", sagt Ingrid Mayer, Sprecherin der Verbände.

Die Insekten "Geradezu apokalyptisch mutet das leise Sterben der Insekten an", sagt Waltraud König-Scholz stellvertretende Sprecherin der beiden Naturschutzverbände. In den vergangenen 30 Jahren habe sich ihr Bestand um bis zu 80 Prozent reduziert. Vögel aber ernähren sich von Insekten. Auch Schmetterlinge seien fast aus der Stadt verschwunden. "Dieser dramatische Rückgang liegt einerseits an der Art und Weise der Bestellung der Flächen durch die Landwirte und andererseits an den langjährigen Aktivitäten des Menschen im Bereich der Insektenvernichtung", sagt König-Scholz. Die Grünflächen Die Luft sei schlecht in Leverkusen, die Belastung durch Feinstaub enorm. Das liege nicht zuletzt an den öffentlichen Grünflächen, sagen Bund und Nabu. Dort dominierten kostengünstiges und pflegeleichtes Einheitsgrün. Aus kleineren Sträuchern und Hecken würden Rasenflächen, die kaum Sauerstoff produzierten. Für die Produktion von Sauerstoff sei ungemähter Rasen deutlich effektiver - und gesünder.

Quelle: RP