Leverkusen: Neue Freunde für die Neustadtfunken

Im ausverkauften "Gürzenich von Opladen" - dem Scala - feierte die Karnevalsgesellschaft ausgelassen und familiär. Von Gabi Knops-Feiler

Einen ausgesprochen stimmungsvollen "Abend unter Freunden" feierten die Neustadtfunken im ausverkauften "Gürzenich von Opladen", dem Scala. Weil das Fest so besonders gut ankam, war sofort klar: "Im nächsten Jahr gibt es eine Wiederholung", unterstrich Vorsitzender Jörg Berghöfer. Zwar bringe die Veranstaltung außer Kosten kein Geld ein. "Aber zur Finanzierung werden wir neue Quellen erschließen", ergänzte der Vorsitzende.

Was heißt eigentlich "Abend unter Freunden?" Die Antwort gab Präsident Stefan Hebbel, der die Moderation nicht nur auf der Bühne übernahm, während rund 210 Gäste zuhörten, sondern seinen Standpunkt immer wieder wechselte. "Es ist wie eine Prunksitzung, aber alles eine Nummer kleiner." Statt zehn gab es "nur" sechs Programmpunkte.

Dazu gehörten die Auftritte des Kinderprinzenpaares Pascal II. (Walter) und Carina I. (Sittart), die mit den "Pänz" vom Rosenhügel einmarschierten. Später tauchten Garde, Tanzcorps sowie Tanzpaar Isabell Mühlenberg und Dominik Fritsch die Bühne ganz in Rot und Weiß.

Amy Müller, der Page von Prinz Peter III., tanzt normalerweise auch bei den Neustadtfunken. Nach dem letzten Prinzenauftritt war sie schnell zu ihrer Gesellschaft zurückgekehrt. Gerade rechtzeitig für eine Darbietung mit den Mädels. Erstaunlich: Obwohl sie längere Zeit nicht mittrainierte, hatte sie doch nichts verlernt.

Zum Programm gehörten außerdem eine Büttenrede von Volker Weininger als "Sitzungspräsident" sowie die Musikgruppen "Fiasko" und "Swinging Funfares". Die jeweiligen "Lücken" wurden von "Us d'r Lameng" mit kölschen Liedern gefüllt. Dazu tanzten die Besucher, lachten und hatten sehr viel Spaß. Anfangs gab es allerdings einige Probleme: Die ausgegebenen Getränkekarten sollten am Ausgang bezahlt werden. Weil Raucher öfter mal den Saal verließen, wurde jedes Mal abkassiert.

Das führte nicht nur zu Schlangen, sondern auch zu Unverständnis. Bis Stefan Hebbel einschritt und versicherte, er kenne jeden Anwesenden persönlich. Die Neustadtfunken seien ehrlich, deren Gäste ebenso. Bei Beschwerden solle man sich an ihn wenden. Von all dem dürften die 22 Karnevalisten aus Werne an der Lippe (Nähe Münster) um Prinz Jörg I. (Weber) nicht viel mitbekommen haben. Obwohl man in Werne "Helau" ruft, sind sie seit vielen Jahren mit den Neustadtfunken befreundet. Jörg I. war gemeinsam mit Prinz Peter III. auf die Bühne gekommen war, so dass sich zeitweilig im Saal sogar drei gekrönte Häupter versammelten. Jörg I. freute sich. "Eine schöne Feier bei echten Freunden", urteilte er.

