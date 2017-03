Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci ist am Abend in Köln aufgetreten. Am Nachmittag war Zeybekci bereits in Leverkusen auf einer Veranstaltung - und hatte geschwiegen. AKP- und UETD-Funktionäre haben bereits Reden gehalten.

Die Eröffnung der Veranstaltung in Köln hatte mit einer Koranrezitation und einer Schweigeminute für die Märtyrer sowie dem Spielen der Nationalhymne begonnen. Und noch bevor Zeybekci eingetroffen war, wurden die ersten Reden gehalten, berichtet unser Kollege vor Ort. Muhammet Yalcin, der Vorsitzende der AKP-Wahlkommission in Köln, sagte: "Gelobt sei Gott, dass wir trotz Widerstand diese Veranstaltung realisieren konnten. Mögen wir auch in Zukunft standthaft bleiben." Zafer Sirakaya, der UETD-Vorsitzende, rief: "Ich bin stolz, dass heute so viele zusammen gekommen sind. Möge Gott unseren Feinden keine Möglichkeit geben, dieser Einheit zu schaden. Wir rufen allen in Deutschland und Europa hier aus Köln zu: wir sagen Ja zur Verfassungsänderung."

Zeybekci grüßt vom Präsidenten

Dann trat der Minister trat mit dem folgenden Satz auf die Bühne: "Ich habe ein Geschenk für euch: den Gruß von Erdogan, dem Mann des Volkes. In diesem Land, das mit uns befreundete Deutschland... [lautes Gelächter im Publikum] können wir größere Hallen, ja Stadien füllen. Wir müssen uns an unseren Volksdichter Yunus Emre halten: wir wollen Freunde gewinnen."

Zeybekci wirbt für türkische Verfassungsreform



Weiter sagte Zeybekci: "Mit dem Mauerfall hat sich die Welt verändert, mit dem Niedergang der Sowjetunion. Hundertausende DDR-Beamten wurden vom Dienst entfernt. Und das Gericht hat das als zulässig eingestuft. Wenn Menschenrechte ein Standard sind, dann muss man überall denselben Maßstab ansetzen. Sie [der Westen] haben uns einen Rahmen gezeichnet, und diesen sollen wir nicht verlassen. Sie haben uns ein System designed, und so soll es bleiben. Wir als Türkei sollen das tun, was sie wollen."

Es ist der dritte Anlauf für Zeybekci, der zuvor für den selben Abend schon an anderen Orten in Köln und in Frechen Auftritte geplant hatte. Die Stadt Köln hatte sich geweigert, der Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) einen Saal im Bezirksrathaus Porz für eine Veranstaltung mit Zeybekci zu vermieten. Auch der Betreiber einer Eventhalle in Frechen hatte dem Politiker abgesagt. Die Polizei hat eine Hundertschaft bereitgestellt, um bei Bedarf eingreifen zu können.

Reker: Hatten keine Handhabe für Verbot

Die Stadt hat nach Ansicht ihrer Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) keine Handhabe gegen den geplanten Auftritt Zeybekcis. Da es sich um private Räumlichkeiten handele, habe das Rathaus keinen Einfluss darauf, ob die Veranstaltung dort stattfinde, teilte Reker am Sonntag mit. "Unser Rechtsstaat und insbesondere Köln müssen derzeit viel aushalten", ließ Reker mitteilen.

Am Nachmittag nahm Zeybekci zudem an einer Kulturveranstaltung in Leverkusen teil, bei der an einen verstorbenen türkischen Musiker erinnert wurde. Bei dem Konzert wurde er von rund 900 Zuschauern mit viel Applaus empfangen, verzichtete aber zunächst auf ein Grußwort. Auch zur erbittert geführten Auseinandersetzung um Wahlauftritte von Ministern in Deutschland äußerte er sich nicht. "Der Minister ist seit Monaten eingeladen, das hat mit der aktuellen Debatte nichts zu tun", sagte ein Sprecher des veranstaltenden Kulturvereins. Der Organisator der Gedenkveranstaltung betont weiter, das Konzert solle nicht zu einer Wahlkampfveranstaltung für die Verfassungsreform werden. Die Veranstaltung wurde live im türkischen Staatssender TRT ausgestrahlt.

Wie unser Kollege vor Ort berichtete, waren die Gäste der Gedenkveranstaltung überrascht von dem regen Medieninteresse. "Wir sind hier, um unseren Sänger Özay Gönlüm zu gedenken" so der Konzertbesucher Osman Söylemezo. "Ich bin etwas schockiert, wieviele Kameras hier sind. Wir haben hier ganz unterschiedliche Menschen, die alle möglichen Parteien wählen. Ich bin wegen dem Konzert hier, nicht wegen Politik."

Bekir Erzen, ein junger Informatiker aus Bielefeld, ist auch erstaunt: "Ich verstehe die Aufregung nicht. Eben sprach ich mit dem CHP-Abgeordneten Kazim Arslan, also der größten Oppositionspartei. Die Leute sind hier gelassen. Es geht um ein Konzert. Hier sind viele Menschen aus unterschiedlichen politischen Lagern, die wie ich aus Denizli im Westen der Türkei stammen."

Absagen sorgten für Empörung in der Türkei

Die Absagen der Veranstaltungen mit Zeybekci und dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag hatten für Empörung in der Türkei gesorgt. Ein Auftritt von Justizminister Bekir Bozdag im baden-württembergischen Gaggenau war zuvor ebenfalls von den örtlichen Behörden untersagt worden. Derweil sprach sich Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) dafür aus, solche Auftritte nicht generell zu verbieten. Es müssten dabei die Regeln des Rechts eingehalten werden, schrieb er in einem Beitrag für die "Bild am Sonntag".

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) pocht auf eine klare politische Linie der Bundesregierung beim Umgang mit Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in Deutschland. "Welches diplomatische Instrument da genommen wird, das muss die Bundesregierung selbst entscheiden, da sehe ich auch die Kanzlerin mit am Zug, sie spricht ja auch mit Erdogan", sagte Kraft dem Deutschlandfunk.

