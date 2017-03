später lesen Auftritt von türkischem Minister Stadt Leverkusen sieht keine Handhabe für Absage FOTO: dpa, alexander bm tba FOTO: dpa, alexander bm tba 2017-03-03T09:58+0100 2017-03-03T12:36+0100

Die Stadt Köln hatte einen Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci in Köln-Porz abgelehnt. Nun will der Politiker am Sonntag stattdessen in Leverkusen auftreten. Die Stadt sieht keine Handhabe für eine Absage der Veranstaltung.