Leverkusen: Odenthaler Straße wird gesperrt

Ab kommender Woche beginnt die Fahrbahnsanierung der L288. Von Peter Clement

Die Schilder sind schon aufgestellt: Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg baut zwischen Bergisch Gladbach-Schildgen und Leverkusen-Schlebusch zurzeit einen neuen Radgehweg. Der etwa ein Kilometer lange Weg soll voraussichtlich Mitte April fertig sein. Darin enthalten ist auch eine Fahrbahnsanierung unter abschnittsweiser Vollsperrung der L288 in diesem Bereich. Und die ist offenbar nun für kommende Woche geplant. Alle Arbeiten seien indes witterungsabhängig, hatte Straßen.NRW schon vor Wochen betont.

Im Februar war der Verkehr im Kreuzungsbereich der L288 (Odenthaler Straße/Schlebuscher Straße) und Edelrather Weg bereits mit Baustellenampeln geregelt worden. Weiterhin kam es montags bis freitags zwischen Schildgen und Schlebusch in der Zeit von 8 bis 17 Uhr abschnittsweise zu Engpässen. Die Straße war dann nur einspurig befahrbar. Der Verkehr wird mit Baustellenampeln geregelt.

Die gesamte Bauzeit ist mit sechs Monaten veranschlagt. Darin enthalten ist auch eine Fahrbahnsanierung der L288 in diesem Bereich. Sie ist Teil eines Programm der NRW-Koalition aus CDU und FDP. Die will in Zukunft verstärkt in den Erhalt der Landesstraßen investieren. Im Haushalt sind dafür 160,85 Millionen Euro vorgesehen. Bis zum Jahr 2021 sollen die verfügbaren Mittel auf mehr als 200 Millionen Euro ansteigen, heißt es. Mit dem nun vorliegenden Programm wolle man den Substanzverzehr stoppen und in vordringliche Vorhaben investieren.

"Landesstraßen sind wichtige Verbindungen. Auf diesen Straßen fahren die Pendler zur Arbeit und Menschen besuchen Freunde und Familie", hatte auch der Leverkusener Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz betont.

Leverkusen erhält aus dem Topf in diesem Jahr 500.000 Euro für die Erneuerung der Fahrbahn zwischen Schlebusch und Schildgen. Die Bürger dürfte aber vor allem interessieren, ob die Müllabfuhr sie während der Sperrung überhaupt noch anfährt.

Quelle: RP