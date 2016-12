Fehlt noch eine Zutat für den Weihnachtsbraten? Oder müssen Sie noch drigend zur Stadtverwaltung? Kein Problem. Wir haben die wichtigsten Öffnungszeiten für Weihnachten und Silvester auf einen Blick.

Die Filialen der Supermarktkette Real haben in Leverkusen an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr geöffnet, an Silvester von 7 bis 16 Uhr. Die Öffnungszeiten von Kaufland variieren an Silvester je nach Standort, an Heiligabend können Sie dort bis 14 Uhr einkaufen. Die Öffnungszeiten von Aldi während der Feiertage: Heiligabend 8 bis 14 Uhr, Silvester 8 bis 16 Uhr.

Discounter Lidl öffnet Heiligabend von 7 bis 14 Uhr, an Silvester von 7 bis 16 Uhr. Die Parfümerie Douglas öffnet etwas später; Heiligabend und Silvester von 9.30 bis 14 Uhr. Alle Edeka-Märkte informieren ihre Kunden mit Aushängen über die Öffnungszeiten, da diese von Geschäft zu Geschäft variieren können.

Die Netto-Filialen in NRW haben am 24. Dezember bis 14 Uhr und an Silvester bis 16 Uhr geöffnet. Filialen der Supermarkt-Kette Rewe sind Heiligabend von 7 bis 14 Uhr geöffnet; auch Kaiser's hat von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Größtenteils sind die städtischen Dienststellen sowie etwa die Musikschule zu den normalen Zeiten geöffnet. Urlaubsbedingt sei aber zum Teil mit Wartezeiten zu rechnen. Zudem gibt es einige Ausnahmen: Das Finanzamt ist werktags zu den üblichen Zeiten erreichbar. Ausnahme: Dienstag, 27. Dezember, ist die Service-/Informationsstellen von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Das Veterinäramt ist nächste Woche werktags von 8.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten soll die Leitstelle der Feuerwehr (0214 75050) angerufen werden.

Wie Tageseinrichtungen für Kinder ist auch die städtische Fachberatung Tageseinrichtungen für Kinder nächste Woche nicht besetzt. Im Bereich "Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege" finden die Vormittagssprechstunden am 28. und 30. Dezember statt; am 22. und 29. Dezember entfällt jeweils die Abendsprechstunde.

Die Jugendhäuser in der Stadt bleiben an den folgenden Tagen geschlossen: Rheindorf vom 23. Dezember bis 6. Januar, Lindenhof: vom 23. Dezember bis 4. Januar, Haus der Jugend Opladen vom 23. Dezember bis 2. Januar, der Mädchentreff von heute bis 6. Januar und das Jugend- und Bürgerhaus Schöne Aussichtnoch bis zum 8. Januar.

Die Volkshochschule und die Jugendkunstgruppen und haben vom 27. bis 30.12. geschlossen.

Während die Hauptstelle der Stadtbibliothek nächste Woche geöffnet ist, bleiben die Zweigstellen in Opladen und Schlebusch von 27. bis 30. Dezember geschlossen. Die Zweigstelle in Steinbüchel hat nur am 27. und 30. Dezember offen.

Das Museum Morsbroich hat vom 26. bis 30. Dezember sowie am 1. Januar geöffnet.

Die Forum-Kasse ist vom 27. bis 30. Dezember sowie vom 2. bis 6. Januar jeweils von 10 bis 13 Uhr geöffnet, an Silvester ist die Abendkasse von 16 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Calevornia und die Park-Sauna sind nach Angaben des Sportparks in den Schulferien regulär geöffnet. Ausnahmen: Am 24., 25. und 31. Dezember sind die Türen geschlossen. Am Montag, 26. Dezember, öffnen Bad und Sauna ab 9 Uhr, an Neujahr erst ab 12 Uhr. Das Hallenbad Wiembachtal bleibt am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen.



Die Kundencenter der Energieversorgung Leverkusen (EVL) und der Wupsi im Wiesdorfer City Point haben an Heiligabend und am zweiten Weihnachtstag sowie an Silvester geschlossen. Die Kundencenter sind von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, und wieder ab Montag, 2. Januar, zu den üblichen Zeiten geöffnet. Gleiches gilt für die Geschäftsräume der EVL am Overfeldweg. Bei Störungen und in Notfällen ist die EVL nach eigenen Angaben jederzeit telefonisch erreichbar unter 0214 89298 510.



Der Förderverein hat nach eigenen Angaben kurzfristig entschieden, die Tore der Schiffsbrücke Wuppermündung schon jetzt zu schließen und erst am 7. Januar 2017 wieder zu öffnen: Das Gastro-Team gehe in die Weihnachtsferien und freue sich ab dem zweiten Januar-Wochenende wieder über Besucher, teilt Geschäftsführerin Gabriele Pelzer mit.

