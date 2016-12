Leverkusen: OGV plant Ausstellung zum Thema Flucht

In seinem Gespräch "zwischen den Jahren" zog der Opladener Geschichtsverein zufrieden Bilanz und blickte auf 2017. Von Karl-Friedrich Hesemann

Das "Preußische Jahrhundert im Rheinland" stand im Mittelpunkt der Betrachtung des Opladener und Jülicher Geschichtsvereins im Jahr 2016. Zwei parallele Ausstellungen in den beiden Städten präsentierten den Einfluss der Preußen im Rheinland und speziell in Opladen und Jülich.

Vom Wiener Kongress über den Kulturkampf der Konfessionen, von Bismarck mit dem Sieg über Frankreich bis zum Ersten Weltkrieg mit seinen Auswirkungen für Opladen und Jülich handelte diese aufwendige Ausstellung, die der Opladener Geschichtsverein (OGV) bei seiner traditionellen Pressekonferenz "Zwischen den Jahren" jetzt erneut entsprechend würdigte.

Ein dickes Buch mit über 600 Seiten wurde vorgestellt. Darin betrachtet eine Vielzahl von Autoren das Preußenbild aus unterschiedlichen Perspektiven:

- Die einen bewundern die preußische Disziplin, Pünktlichkeit, Unbestechlichkeit und den Beitrag zur Vollendung des Kölner Doms.

- Die anderen fühlen sich gegängelt, bevormundet und in ihrer persönlichen Entwicklung behindert. Alles wird protokolliert, erst nach Koblenz und dann nach Berlin gemeldet.

- Zornig liest Bismarck die Berichte über für die "Rheinischen Franzosen". Resigniert lässt er im Rheinland weiterhin den "Code Napoleon" als Gesetzbuch zu.

Nur deshalb, durch die persönliche Freiheit der Unternehmer, konnte sich die Industrie im Rheinland so rasant entwickeln. In den alten preußischen Provinzen begann die Industrialisierung viel später, heißt es in dem Buch, das für 29,90 Euro beim OGV in der Villa Römer erhältlich ist.

In den Augen der Preußen fehlte es den Rheinländern an Bildung und Sinn für Kunst. Deshalb gründeten sie die Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn und die Königlich-Preußische Kunstakademie in Düsseldorf. Eine Reihe von gut besuchten Exkursionen, wie zum Schloss Stolzenfels und nach Koblenz, begleitete die Ausstellung. Darüber hinaus beschäftigten sich zahlreiche "Kamingespräche" mit den Preußen in Opladen und Jülich. Auch die übrigen Studien- und Tagesfahrten im Jahre 2016 fanden große Zustimmung.

Auch das Programm für 2017 nahm breiten Raum in der Veranstaltung ein. Einige Auszüge:

- Im Lutherjahr 2017 führt eine Fahrt nach Wittenberg. Am 31. Oktober 1517 schlug der Mönch Martin Luther dort die berühmten 95 Thesen an die Schlosskirche - es war der Beginn der Reformation. Die fünftägige Studienfahrt führt zu drei Luther-Ausstellungen in Berlin, in Wittenberg und in Eisenach. (17. bis 21. Mai 2017).

- Alle fünf Jahre findet - nun zum 14. Mal - die berühmte Kunstausstellung "documenta" in Kassel statt. Sie ist Teil einer Studienreise durchs Weserbergland mit Schwerpunkt Weserrenaissance in den Städten Höxter und Lemgo. Außerdem steht die Besichtigung des Klosters Corvey auf dem Programm. (24. bis 27. August 2017).

Der Opladener Geschichtsverein bietet 2017 insgesamt neun Studienreisen und Exkursionen an. Dazu kommen zwölf Kamingespräche und geführte Wanderungen zu historischen Orten. Nicht zu vergessen das Geschichtsfest am 10. September. Ausführliche Informationen und Prospekte über Studienreisen und die übrigen Programme gibt es unter www.ogv-leverkusen.de oder Tel.: 02171 2315.

Angesichts der Diskussionen über Flüchtlingspolitik plant der OGV für die zweite Jahreshälfte eine Ausstellung über die Leverkusener Integrationsgeschichte. Ernst Küchler leitet die Vorbereitungen, und er bittet um Mithilfe aller Leverkusener, die davon betroffen sind. Es geht unter anderem um die Hintergründe der Emigration. Gastarbeiter oder deren Angehörige, Flüchtende vor Krieg oder politischer Verfolgung oder Spätaussiedler - alle sind aufgerufen, Dokumente und Bilder aus dieser Zeit an die OGV-Geschäftsstelle, Haus-Vorster-Str. 6, 51379 Leverkusen, zu schicken (E-Mail: geschaeftsstelle@ogv-leverkusen.de).

