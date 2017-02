Schüsse in Quettingen: Opfer belastet Bruder

22-Jähriger soll fünf Schüsse auf seinen älteren Bruder abgegeben haben. Gericht lädt viele Zeugen. Von Siegfried Grass

Gleich am ersten Verhandlungstag hat die 21. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts zahlreiche Zeugen geladen: Anwohner, die nach ihren Beobachtungen gefragt wurden. Vor allem aber machte das Opfer, der zur Tatzeit 31-jährige Bruder des Angeklagten, eine über einstündige Aussage und sprach von seinem Bruder auffallend häufig als "Angeklagter". Er ließ kein gutes Haar an dem jungen Mann, der am 19. Juni 2016 fünf Schüsse auf ihn abgegeben haben soll. Tatort: Am Qettinger Feld.

Viele werden sich genau an diesen Tag - und auch den Ort - erinnern, kamen nämlich nur wenige Minuten vor den Schüssen die Läufer des Leverkusener Halbmarathons an diesem Bereich in Quettingen vorbei.

Zunächst verlas der Verteidiger des Angeklagten eine Einlassung. Danach fühlte sich sein Mandant von der Familie und vor allem von seinem Bruder bedroht, weil sie von seiner Homosexualität erfahren hatten. In der Familie mit marokkanischem Migrationshintergrund sei dies nach Ansicht des Betroffenen "eine Schande". Der Bruder habe ihn verfolgt und mit mehreren Kumpels vor einer Kneipe in der Kölner Altstadt bedroht. Daraufhin habe sich sein jüngerer Bruder eine Schusswaffe besorgt und sie am Tattag auch in seinem Rucksack "vorsichtshalber" mitgeführt.

Dabei wollte er sich von seinem Vater im elterlichen Haus in Quettingen verabschieden, weil dieser in Urlaub nach Marroko fahren wollte. Der Ältere war aus gleichem Grund bei den Eltern zu Besuch. Der Geschädigte wollte sein Fahrzeug von einem nahen Parkplatz holen. Dabei habe der 22-Jährige ihn verfolgt und "ohne Ankündigung" fünfmal auf ihn geschossen.

Dabei will das Opfer nicht einmal die Schüsse selbst gehört haben, er habe nur plötzlich Verletzungen am Rücken und Beinen gespürt und sich mit letzter Kraft hinter einer Hecke verstecken können. Er habe noch seine Eltern anrufen können, um sie vor dem jüngeren Bruder zu waren. Noch heute sei er arbeitsunfähig, berichtete das 31-jährige Opfer gestern in Köln.

Der Tatverdächtige sei schon früher psychologisch auffällig geworden, sah "Zauberer" und "Hexen" in seinen Geschwistern und will immer wieder Stimmen gehört haben. Eine Folge des Drogenkonsums? Allerdings: Schon als Kind soll der jüngere Bruder verhaltensauffällig gewesen sein, seine Schwester auch schon einmal verletzt haben, hieß es gestern.

Andererseits wurde er bei den Polizeiwachen in Opladen und Wiesdorf vorstellig, um Strafanzeigen gegen seinen älteren Bruder zu stellen.

Direkt nach der Festnahme bescheinigte ein Arzt die Haftunfähigkeit des jungen Mannes; der 22-Jährige wurde in der Psychiatrie untergebracht. Daher handelt es sich bei diesem Prozess auch um ein Sicherungsverfahren für die Unterbringung in einer geschlossenen Klinik. Der Prozess wird am Montag fortgesetzt.

