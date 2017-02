später lesen Opladen Feuer in Gaststätte - Vier Menschen im Krankenhaus Teilen

Am Samstagabend hat es einen Brand in Opladen im Lokal Altstadtstrasse 42 gegeben: Ein Papierkorb und der Boden in der Nähe standen in Flammen. Vier Personen wurden von der Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Von Ulrich Schütz