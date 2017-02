Leverkusen: Opladener Behindertenparkplatz jetzt Mietauto-Stellplatz

Der bisherige Parkplatz am Markt in Opladen wurde nach Angaben der Stadt nur selten von Menschen mit Behinderung genutzt, deswegen ist er nun in einen Carsharing-Platz umgewandelt worden. Von Ulrich Schütz

Die Stadt macht den Weg frei für die Etablierung des Carsharing-Systems, das die Wupsi mit Ford vor kurzem vorgestellt hat. Eine Besonderheit realisierte die Stadt jetzt am Anfang der Opladener Fußgängerzone, Höhe Aloysius-Kapelle: Einer der drei Behinderten-Parkplätze wurde in einen reservierten Stellplatz für Mietautos umgewidmet. Die Frage ist: Wurde dieser Behinderten-Parkplatz bislang nicht genutzt? Beispielsweise auch an Markttagen und Samstagen nicht? "Richtig", antwortete eine Vertreterin der Stadt, meist sei nur einer der drei Behinderten-Stellplätze belegt gewesen. Die Umwandlung eines Parkplatzes zugunsten Carsharing konnte deshalb ohne Folgen für die Menschen mit Behinderung erfolgen. Dies geschah in Absprache von Stadt und Wupsi. Das kommunale Busunternehmen hatte einen Carsharing-Stellplatz auf dem Marktplatz Opladen vorgeschlagen. Alternativ ginge auch ein anderer, Hauptsache der immer reservierte Platz würde in der Nähe zur Haltestelle Kölner Straße/Ecke Opladener Platz liegen.

Der Marktplatz wurde als Standort verworfen, weil er regelmäßig an Donnerstagen wegen des Wochenmarktes und bei Veranstaltungen (Kirmes, Karneval etc.) nicht zur Verfügung stünde. In der Gerichtsstraße gibt es dazu zwei weitere Mietwagen-Flächen. Am Bahnhof Opladen sind keine ausgewiesen, weil dort noch viel gebaut wird.

Zusätzlich zu den zwei Behinderten-Stellplätze an der Kapelle sind aber auf dem Marktplatz Opladen vier Behinderten-Parkplätze ausgewiesen. Sie werden etwa an Kirmestagen durch Behinderten-Parkplätze an der Herzogstraße ersetzt. Insgesamt gibt es in Opladen 45 Behinderten-Parkplätze.

