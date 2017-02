Leverkusen: Orden mit Brillanten für Präsident Karl-Heinz Hansen

Jeck war die Sitzung auf jeden Fall, zu der die KG Fidelio Manfort in den Lindenhof eingeladen hatte. Von "Großer Manforter Jecken-Sitzung" konnte allerdings keine Rede sein. Sehr zum Bedauern von Fidelio-Literat Manfred Kafier verloren sich gerade mal etwas mehr als 100 Gäste im Saal. Zeitweise war der Andrang auf der Bühne fast größer. Jedenfalls, als Präsident Karl-Heinz Hansen und Vorsitzender Uwe Lindenhahn die Bürgergarde Blau-Gold begrüßten und zugleich das karnevalistische Programm eröffneten.

Schon zuvor durften die Jüngsten des Tanzcorps zeigen, was sie gelernt hatten. Neuerdings sind auch Gwen (3) und Ria (4) mit von der Partie, Enkelinnen von Kafier. Unter anderem mit dem "Schwadlappe" aus Rheinbach, der Party- und Stimmungsband "Pö a Pö" und der Gruppe "Miljö" ging es weiter.

Die hauseigene Showtanzgruppe "Just 4 Fun" präsentierte zahlreiche neue Tänze und zum fünfjährigen Bestehen einen maritimen Mix unter dem Motto "Leinen los". Die zehn Tänzerinnen der Gruppe waren früher in den Garden diverser Leverkusener Karnevalsgesellschaften aktiv, schilderte Betreuerin Gaby Kewitz.

Während sich die Menschen im Saal vergnügten, gingen draußen Politessen mit Taschenlampen umher und verteilten Knöllchen an Falschparker. Wegen des Fußballspiels in der benachbarten BayArena herrschte ohnehin Parkplatzmangel. Auch deshalb ließen sich wohl viele Besucher abschrecken, vermutete Kafier. Nach dem Spiel wurde es plötzlich voller im Saal.

Diana Ganser, Geschäftsführerin der "G+P Gastronomie & Event Service GmbH", wurde zur neuen Ehrensenatorin ernannt. Im Anschluss an den Auftritt von Prinz Peter III. überreichte FLK-Präsident Uwe Krause den Orden in Gold mit Brillanten des Bundes Deutscher Karneval (BDK) an Karl-Heinz Hansen. Den Orden in Silber erhielt Karl-Heinz Fischer. Nach der Veranstaltung urteilte eine Besucherin: "Das war die beste Sitzung seit langem. Wir haben nur getanzt."

(kno)