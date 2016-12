später lesen Leverkusen Otto-Grimm-Straße wird umbenannt Teilen

Der Leverkusener Stadtrat hat am Montagabend mehrheitlich beschlossen, die Otto-Grimm-Straße umzubenennen, und zwar so, wie es bereits in der Bezirksvertretung I beschlossen worden war.

