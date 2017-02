Opladen: Parkplatz gesperrt für Baumfällaktion

Der Opladener Bahnhofs-Parkplatz neben den alten Gütergleisen bleibt heute gesperrt. Die Baumfällarbeiten entlang der alten Bahnstrecke gehen heute dort intensiv weiter.

Eigentlich sollte der Parkplatz schon ab Donnerstag nicht mehr benutzbar sein, dies wurde aber verschoben. Gestern machten die Baumfäller an anderen Stellen und mit dem Beseitigen von Büschen weiter. Bis 1. März muss alles erledigt sein, weil dann die Vogelschutzzeit beginnt. In ziemlicher Panik sind derzeit allerdings die Ratten: Überall, wo die Arbeiter zuschlugen, sausten die relativ großen Tiere eiligst davon und verschwanden meist in der Kanalisation.

Quelle: RP