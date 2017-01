später lesen Leverkusen Passant findet Leiche am Dhünn-Radweg in Wiesdorf FOTO: Miserius FOTO: Miserius Teilen

Twittern





2017-01-19T18:32+0100 2017-01-20T00:00+0100

Ein Passant hat am Mittwoch eine Leiche nahe der Dhünn gefunden. Nach Auskunft der Polizei Köln/Leverkusen wurde der Mann seit einiger Zeit vermisst. Hinweise auf ein Verbechen gibt es bislang nicht. Der Passant fand den leblosen Körper am Mittwoch gegen 17 Uhr am Radweg an der Dhünn zwischen Autobahn 1 und Fluss. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.