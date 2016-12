später lesen Petruskirche Pfadfinder bringen Friedenslicht Teilen

Twittern







Aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem bis zum Stresemannplatz 2 in Bürrig - eine so große Reise lag hinter der kleinen Flamme: In der Petruskirche wurde nun das Friedenslicht weitergereicht. Im Nahen Osten entzündet, verteilen es Pfadfinder jedes Jahr in der Adventszeit in ganz Europa. Nach Leverkusen wurde das Licht von Mitgliedern des Stammes Orion in Köln gebracht. Diesmal stand die Friedenslicht-Aktion unter dem Motto: "Frieden: Gefällt mir - Ein Netz verbindet alle Menschen guten Willens".