Leverkusen Pianist Mogilevsky greift kraftvoll für den guten Zweck in die Tasten

Kraftvoll greift er schon einmal probeweise in die Tasten des Steinways im Spiegelsaal. Am Sonntag, 8. Januar, wird Vladimir Mogilevsky auf diesem Instrument ein ganzes Konzert spielen. Seine ganze Virtuosität wirft der russischstämmige Pianist in die Waagschale für einen guten Zweck. Die Veranstaltung, die um 11 Uhr im Schloss Morsbroich beginnt, ist nämlich ein Benefizkonzert des Lions Clubs Leverkusen-Rhenania, der sich für die Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Leverkusen einsetzt. Von Monika Klein