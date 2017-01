Köln/Leverkusen: Polizei gelingt Schlag gegen Betrüger-Bande

Man wolle den Rockern auf den Füßen stehen, hatte die Köln-Leverkusener Polizei vor einiger Zeit angekündigt. Dass die Behörde das tut, zeigte sich jetzt in Köln.

Am Freitag haben Beamte eines Spezialeinsatzkommandos in Köln-Zollstock ein Mitglied (24) der Bandidos festgenommen.

Gegen ihn erging Haftbefehl. Der Mann soll Kopf einer Bande sein, die Senioren mit dem "falschen Polizisten"-Trick um ihre Ersparnisse gebracht hat.

Anweisungen soll der 24-Jährige durch seinen mit internationalem Haftbefehl gesuchten Bruder (30) erhalten haben, berichtet die Polizei. Gestern vollstreckten Beamte dann vier Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Marienburg und in der Kölner Südstadt. Den Bewohnern (20 bis 25 Jahre) wird vorgeworfen, an den Straftaten beteiligt gewesen zu sein. Die Beamten stellten Handys und schriftliche Aufzeichnungen sicher, zudem kleine Mengen an Betäubungsmitteln.

Im vergangenen Herbst waren der Behörde vermehrt Anzeigen wegen Betrugsfällen durch "falsche Kriminalbeamte" festgestellt. "Alleine in Köln und Leverkusen sind hunderte dieser Fälle aktenkundig", berichtet die Polizei jetzt. Die Drahtzieher der Taten sollen demnach in der Türkei sitzen, steuern von dort die über Callcenter organisierte Seniorenabzocke.

Quelle: RP