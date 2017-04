Ein Großaufgebot der Polizei hat am Dienstagabend eine verabredete Massenschlägerei in Leverkusen verhindert. In mehreren Stadtteilen wurden Gruppen kontrolliert und Waffen sichergestellt.

Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, konnten bei Kontrollen verschiedener Gruppen in den Stadtteilen Rheindorf, Opladen und Wiesdorf auch Waffen sichergestellt werden. Nach Angaben der Polizei stoppen die Beamten in den Stadtteilen jeweils Trupps von mehr als 20 jungen Männern.

Allein am Bahnhof Wiesdorf hätten Polizei und Bundespolizei am Dienstagabend etwa 80 gewaltbereite Personen in Schach halten müssen. Unter anderem fand die Polizei am Abend sogenannte Quarzsandhandschuhe, Knüppel, Mundschutz und eine Schreckschusspistole.

Anrufer hatten der Behörde einen Hinweis auf die drohende Schlägerei gegeben. Die Polizei kontrollierte insgesamt hundert Personen. Bei ihnen handelte es sich überwiegend um junge Männer mit Migrationshintergrund. Ein Sprecher der Polizei sagte unserer Redaktion, unter den kontrollierten Personen seien mehrheitlich Türken, aber auch Iraker und Syrer gewesen. Acht Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Die Gründe für die offensichtlich geplante Massenschlägerei sind laut Polizei weiterhin unklar. "Wir haben eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die den Hergang klären soll", sagte ein Sprecher. Die Befragten hielten sich bislang weitgehend bedeckt. Am Mittag will die Polizei neue Informationen bekanntgeben.

Erst am vergangenen Samstag waren mehrere Personen bei einer Schlägerei in Leverkusen verletzt worden. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen sei aber unwahrscheinlich, sagte die Polizei am Mittwoch.

(sef/top/lnw)