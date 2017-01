Schwerverletzter in Leverkusen-Wiesdorf: Polizei nimmt 35-Jährigen nach Gewalttat fest

Schwerverletzter in Leverkusen-Wiesdorf

Nach einem rätselhaften Verbrechen in Leverkusen-Wiesdorf hat die Polizei einen 35-Jährigen festgenommen. Er soll einen 49-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben, den Polizisten auf der Rückbank eines Autos entdeckt hatten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren die beiden Männer am Dienstagabend auf der Straße in einen verbalen Streit geraten. Beim anschließenden Gerangel soll der 35-Jährige seinem Kontrahenten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben. In Folge dessen stürzte der alkoholisierte 49-Jährige zu Boden und schlug mit dem Kopf auf.

Die Freundin (38) des Tatverdächtigen fuhr den Verletzten anschließend in dessen Fahrzeug zu seiner Wohnanschrift, wo sie ihn im Pkw zurückließ. Der Gesundheitszustand des Opfers hat sich zwischenzeitlich stabilisiert.

Zeuge wurde aufmerksam

Der 35-Jährige wurde zunächst festgenommen, nach seiner Vernehmung jedoch mangels Haftgründen wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Ob sich die Frau ebenfalls strafbar gemacht hat, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Ein Zeuge hatte am Dienstagabend gegen 23.20 Uhr eine Streifenwagenbesatzung auf das Auto aufmerksam gemacht, das an der Hauptstraße stand. Auf der Rückbank des Fahrzeugs fanden die Beamten den 49-Jährigen desorientiert und mit Kopfverletzungen vor. Angaben zum Geschehen konnte der Mann nicht machen.

Es bestand akute Lebensgefahr.

