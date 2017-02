später lesen Leverkusen Polizei schnappt Diebes-Quartett: zwei Festnahmen 2017-02-21T19:06+0100 2017-02-22T00:00+0100

Die Polizei hat gestern Morgen zwei 19-Jährige festgenommen, die mehrere Diebstähle aus Taxen und einen Einbruch begangen haben sollen. Beamte durchsuchten auch die Wohnungen der beiden Männer in Leverkusen und Köln und die der möglichen Mittäterinnen (17 und 20 Jahre alt). Dabei stießen sie offenbar auch auf Beweismittel, die die Kriminalisten nun auswerten wollen, teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen - seit Januar ist eine Ermittlergruppe eingerichtet - soll das Quartett so vorgegangen sein: Die Männer bestellten ein Taxi zu einer Straße in Köln.