Leverkusen: Polizei stellt bei Bandidos Messer und Machete sicher

Sechs Messer, eine Machete, zwei Baseballschläger, zwei Sägen, einen Holzknüppel und geringe Mengen Betäubungsmittel hat die Polizei nach eigenen Angaben am Dienstagabend bei der Durchsuchung des Vereinsheims der Rockergruppierung Bandidos in Schlebusch sichergestellt. Eine abschließende strafrechtliche Bewertung der Gegenstände stehe noch aus. Die Razzia erfolgte gegen 20 Uhr, und zwar zeitgleich mit der Durchsuchung von zwei Lokalen in Köln, die laut Polizei gelegentliche Rockertreffpunkte sind: eine Gaststätte an der Eythstraße in Kalk und eine Bar an der Heidelberger Straße in Buchforst. Von Manfred Schweig