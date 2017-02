Grenzkontrolle: Polizei stoppt Leverkusener mit 22 Kilo Marihuana

Die Bundespolizei hat einen 28-Jährigen aus Leverkusen mit Marihuana im Wert von mehr als 200.000 Euro und weiteren Drogen festgenommen. Der Mann war aus den Niederladen eingereist.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann, laut Polizei Italiener, bereits am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr festgenommen. Mit einem Mietwagen war er über den Grenzübergang Elten-Autobahn aus den Niederlanden nach Deutschland gefahren. An der Anschlussstelle Elten wurde er von Beamten kontrolliert. Dort flog der Transport auf.

Zunächst gab der Mann an, zum Urlaub in den Niederlanden gewesen zu sein. Als die Beamten sein Auto durchsuchten, fanden sie zwei Reisetaschen mit 22 Kilo Marihuana im Wert von 207.000 Euro, außerdem 15 Ecstasy-Tabletten, drei Gramm Amphetamine und sieben Gramm Kokain. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an.

