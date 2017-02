S6 bei Leverkusen: Polizei sucht nach Angriff auf Sicherheitsmann Zeugen

Die Bundespolizei sucht Zeugen eines Vorfalls in der S6 Mitte Januar. Damals soll ein Sicherheitsdienst-Mitarbeiter einen Fahrgast angegriffen haben.

Am 14. Januar gegen 23.40 Uhr kam es laut Bundespolizei in der S6 zwischen Leverkusen-Mitte und Leverkusen-Chempark zu einer Streiterei zwischen einem Reisenden und vier Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn. Der Gast sollte die Bahn verlassen, nachdem er seine Füße auf einen Sitz gelegt und die Sicherheitsleute beleidigt hatte.

Dabei soll ein Mitarbeiter den 31-Jährigen mit dem Kopf gegen eine Scheibe geschlagen haben, so dass er bewusstlos zu Boden sackte. An der Haltestelle Chempark "rollten" die Sicherheitskräfte den Mann aus dem Zug, sagten Zeugen aus. Zwei Fahrgäste versuchten, dem Mann zu helfen, indem sie die Tür des Zuges blockierten und die Polizei riefen.

Eine Sprecherin der Bahn bestätigte unserer Redaktion den Vorfall. Bei ersten Vernehmungen durch die Polizei gab es widersprüchliche Angaben, meldet die Behörde. Alle Sicherheitskräfte wurden von der Bundespolizei wegen unterlassener Hilfeleistung, Strafvereitelung und der Hauptbeschuldigte zudem wegen Körperverletzung angezeigt.

Weil eine Videoauswertung nichts brachte, sucht die Bundespolizei dringend Zeugen zu dem Vorfall. Laut einer Zeugenaussage ist ein junger Mann ebenfalls aus der S-Bahn ausgestiegen, nachdem ein Helfer in den Zug gerufen hat: "Ist Euch das denn alles egal, was hier gerade passiert?" Hinweise an die Bundespolizei unter 0800 6888000.

(LH)