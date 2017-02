Die Polizei hat in Leverkusen-Wiesdorf am Montagabend zwei Männer festgenommen. Sie sollen versucht haben, eine Seniorin am Telefon auszutricksen. Als die Männer ihre Beute abholen wollten, schlugen die Beamten zu.

Die mutmaßlichen Betrüger (30 und 44 Jahre alt) hatten sich am Sonntagabend einer Seniorin gegenüber als Ermittler der Polizei ausgegeben. Wie die Polizei mitteilt, behaupteten die Männer, sie hätten Kenntnis von geplanten Einbrüchen. Sie fragten die Seniorin, wo sie ihre Wertgegenstände aufbewahre. Die 81-Jährige wurde außerdem aufgefordert, eine größere Menge Bargeld von ihrem Bankkonto abzuheben. Die Täter behaupteten, dass die Bank den kriminellen Strukturen der Einbrecher angehöre. Das Geld sollte sie in einem Sack in einen Abfallbehälter im Eingangsbereich ihres Wohnhauses hinterlegen. Der Anrufer kündigte an, das hinterlegte Geld abholen zu lassen. Doch die 81-Jährige kontaktiere die Polizei.

Die griff am Montagabend zu, als die Männer ihre sicher geglaubte Beute am Haus der Seniorin abholen wollten. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Täterfahrzeuges fand die Polizei Betäubungsmittel. Aktuell prüfen die Ermittler Zusammenhänge mit weiteren etwa 50 Anrufen im Kölner und Leverkusener Stadtgebiet in den vergangenen zwei Wochen.

Bei den festgenommenen Männern handelt es sich offenbar um Kontaktleute der Hintermänner aus dem Ausland. Der 30-Jährige soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Der zweite Tatverdächtige wurde, so die Polizei, wegen fehlender Haftgründe entlassen.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass diese Telefonate regelmäßig von Hintermännern, offenbar aus Callcentern aus dem Ausland, getätigt wurden.

(sef)