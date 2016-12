Leverkusen: Polizei verhaftet zwei Einbrecher in Wiesdorf

Polizei verhaftet zwei Einbrecher in Wiesdorf

Die Polizei hat in Wiesdorf am frühen Dienstagmorgen zwei Einbrecher festgenommen.

Den entscheidenden Hinweis hatten zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gegeben. Sie hatten von ihrem Wachposten am Weihnachtsmarkt aus beobachtet, wie sich drei Einbrecher gegen 3.20 Uhr an der Eingangstür einer Bäckerei am Friedrich-Ebert-Platz zu schaffen machten. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Einer der Einbrecher flüchtete, die beiden anderen wurden festgenommen. Die Männer waren stark alkoholisiert. Die Festgenommenen wurde dem Haftrichter vorgeführt.

(sef)