Leverkusen: Polizei zieht verhalten positive Silvesterbilanz

2017-01-01

Während sich der Blick der Öffentlichkeit in diesem Jahr in der Silvesternacht ganz auf Köln konzentriert hat, wurde der Jahreswechsel in Leverkusen laut Polizeiangaben weitgehend friedlich gefeiert. Es habe zwar einige Ansprachen, Verweise und Einsätze gegeben - im Vergleich zu vergangenen Jahren seien jedoch keine Besonderheiten feststellbar, teilte ein Sprecher der Kölner Polizeibehörde gestern auf Anfrage unserer Redaktion mit.