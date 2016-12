Leverkusen: Prof. Niederle wird Ehrenfunk bei den Altstadtfunken

Vor zwei Jahren erhielt er den Leverkusener Löwen, jetzt wird er er ein weiteres Mal geehrt: Der Mediziner Prof. Norbert Niederle wurde von der traditionsreichen Opladener Karnevalsgesellschaft "Altstadtfunken" zum Ehrenfunk dieser Session gewählt.

Der ehemalige Chefarzt der Onkologie am Klinikum Leverkusen wird damit Ehrengast beim "Ball intern" am 27. Januar sein - mit dem die Altstadtfunken traditionsgemäß die tollen Tage ausklingen lassen. In der Begründung heißt es unter anderem: " Herr Professor Niederle hat mit viel persönlichem Engagement die Palliativstation am Klinikum Leverkusen aufgebaut. Auch in seinem Ruhestand sind der ,Verein zur Förderung der Palliativmedizin am Klinikum Leverkusen' und der Verein ,Leverkusen hilft krebskranken Kindern' eine Herzensangelegenheit."

Mit seiner Onkologie-Abteilung hatte sich Niederle auch überregional hohes Ansehen erworben. Seine Nominierung passt zu Prinz Peter III., der bekanntlich nicht nur zu den Altstadtfunken gehört, sondern im Karneval auch fleißig Spenden für krebskranke Kinder sammelt.

(pec)